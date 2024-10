PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl von Firmengelände +++ Einbrecher lassen E-Scooter mitgehen +++ Sachbeschädigung an ehemaligem Hotel

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl von Firmengelände,

Geisenheim, Industriestraße, Dienstag, 01.10.2024, 04:20 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des Dienstags stahlen zwei Täter Sanitärmaterialien vom Gelände einer Geisenheimer Firma. Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die Diebe mit einem weißen Peugeot Boxer auf das Gelände in der Industriestraße, parkten und nahmen anschließend mehrere dort gelagerte Edelstahlbeuler sowie Heizkörper an sich. Diese verluden sie in ihren Transporter und fuhren davon. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Einbrecher lassen E-Scooter mitgehen, Idstein, In der Ritzbach, Sonntag, 29.09.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 30.09.2024, 07:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag kam es zu einem Einbruch in die Tiefgarage eines Idsteiner Mehrparteienhauses. Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 07:20 Uhr hebelten die Täter die Garagentür in der Straße "In der Ritzbach" auf. Anschließend nahmen sie einen schwarzen E-Scooter der Marke "NIU" im Wert von knapp 800 Euro an sich, mit dem sie die Flucht antraten.

Verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an ehemaligem Hotel, Rüdesheim-Assmannshausen, Rheinuferstraße, Samstag, 28.09.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 30.09.2024, 11:25 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende haben Vandalen ein ehemaliges Hotel in Rüdesheim beschädigt. Zwischen Samstag und Montag suchten die Unbekannten das in der Rheinuferstraße gelegene Objekt auf und schlugen eine Scheibe ein. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie unerkannt. Der verursachte Sachschaden an dem leerstehenden Hotel beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell