POL-RTK: In zwei Gartenhütten eingestiegen +++ Mann flieht nach Einbruchsversuch +++ Heuballen brennt +++ Einbruchsversuch in Kinderwohnheim +++ Sprinter gesucht

1. In zwei Gartenhütten eingestiegen, Geisenheim, Auf der Heide, Donnerstag, 26.09.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 27.09.2024, 09:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Einbrecher in Geisenheim in zwei Gartenhütten eingestiegen. Am Freitagmorgen stellten die Besitzer zweier Kleingärten in der Straße "Auf der Heide" die Einbrüche in ihre Gartenhütten fest und informierten die Polizei. Den aktuellen Hinweisen zufolge brachen die Täter ein Schloss und eine Edelstahlkette auf, um die Gärten zu betreten. Anschließend drangen sie in die dortigen Gartenlauben ein und entwendeten unter anderem Werkzeug, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Mann flieht nach Einbruchsversuch, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Sonntag, 29.09.2024, 02:35 Uhr

(fh)Sonntagnacht versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung in Oestrich-Winkel einzubrechen. Gegen 02:35 Uhr hatte eine Bewohnerin aus der Hauptstraße einen Fremden bemerkt, welcher sich vor ihrer Wohnungstür aufgehalten und kurz darauf eiligen Schrittes davongelaufen war. Als sie daraufhin ihre Wohnungstür betrachtete, stellte sie fest, dass der Mann zuvor versucht hatte, die Tür aufzuhebeln.

Sollte Ihnen in der besagten Nacht in der Hauptstraße in Oestrich-Winkel ein verdächtiger Mann aufgefallen sein, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

3. Heuballen brennt, Geisenheim, Am Nordring, Sonntag, 29.09.2024, 17:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag brannte auf einem Geisenheimer Feld ein Heuballen. Die Polizei ermittelt. Um 17:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu dem Feld in der Straße "Am Nordring" aus, da dort ein gelagerter Strohballen in Flammen stand. Der Feuerwehr gelang es umgehend den brennenden Ballen zu löschen. Wie dieser in Flammen geriet, bedarf weiterer Ermittlungen. Diese führt die Kriminalpolizei in Wiesbaden. Sollten sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sie sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Einbruchsversuch in Kinderwohnheim, Oestrich-Winkel, Adolf-Kolping-Straße, Mittwoch, 25.09.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 27.09.2024, 12:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag kam es in Oestrich-Winkel zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte hatten zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt das Gelände in der Adolf-Kolping-Straße betreten und dort versucht, die Zugangstür eines Büros aufzubrechen. Der Versuch war jedoch fehlgeschlagen, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim.

5. Sprinter flüchtet nach Kollision im Gegenverkehr, Idstein, Landestraße 3026, Freitag, 27.09.2024, 13:45 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag streiften sich bei Idstein zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Eines davon flüchtete anschließend. Den Angaben eines 31-Jährigen nach sei er um 13:45 Uhr die Landesstraße 3026 von Oberseelbach nach Idstein entlanggefahren. Hierbei soll dem Fahrer eines Transporters ein weißer Sprinter entgegengekommen sein, welcher über die Mittellinie geraten sei und so sein Fahrzeug gestreift habe. Während der 31-Jährige am Unfallort verblieb, fuhr die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Richtung Oberseelbach davon. Am Transporter entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei sucht nun den verantwortlichen Fahrer oder die verantwortliche Fahrerin und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

