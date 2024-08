Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Juweliergeschäft

Blankenheim (ots)

Am heutigen Dienstag (6. August) wurde gegen 3.18 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Ahrstraße in Blankenheim eingebrochen.

Zwei vermummte Unbekannte hebelten dazu die Fensterfront aus dem Rahmen.

Aus dem Schaufenster entwendeten die Unbekannten eine bisher unbekannte Anzahl an Trauringen.

Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem Pkw in Richtung der Bahnhofstraße.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen Pkw der Marke BMW mit entwendeten Kennzeichen.

Die Unbekannten konnten nicht mehr angetroffen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell