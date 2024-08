POL-EU: Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Weilerswist (ots) - Am Montag (5. August) kam es gegen 20.10 Uhr auf der Landstraße 163 bei Weilerswist zu einer Kollision zwischen einer 16-jährigen Kradfahrerin aus Weilerswist und einem 35-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis. Der Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 163 in Fahrtrichtung Erftstadt-Friesheim und musste mit seinem Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts am rechten Fahrbahnrand anhalten. ...

