POL-EU: Festnahme eines entwichenen Strafgefangenen

Zülpich (ots) - Am Freitag (2. August) geriet gegen 21.55 Uhr in einem Bungalow in der Römerallee in Zülpich eine Mehrfachsteckdose in Brand. Die Mehrfachsteckdose entzündete sich aufgrund eines technischen Defekts, sodass es zu einem Brand innerhalb der Küche kam. Es entstand ein Sachschaden an einer Wand im Gebäude. Weiterhin blieben Rußanhaftungen in dem Küchenbereich zurück. Das Feuer konnte von der Feuerwehr ...

