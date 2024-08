POL-EU: Polizeihubschrauber und Feuerwehr suchten Einbrecher

Mechernich (ots) - Am Samstag (3. August) brannten gegen 9.35 Uhr zwei Steckdosen an einer Gebäudefassade in der Bleibergstraße in Mechernich. Ein vorbeifahrender Fahrzeugführer hielt mit dem Fahrzeug vor der Örtlichkeit an und löschte mit einem mitgeführten Feuerlöscher das Feuer. An der Außenfassade entstanden Rußanhaftungen, zudem schmolz eine Außensteckdose. Es wurde eine Anzeige bezüglich der ...

mehr