Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Krad auf vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren

Weilerswist (ots)

Am Freitag (2. August) befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Weilerswist gegen 9.17 Uhr die Kölner Straße in Weilerswist in Fahrtrichtung der Bonner Straße.

Vor dem Kradfahrer fuhr ein Pkw-Fahrer in gleicher Fahrtrichtung.

Der 20-jährige Pkw-Fahrer aus Weilerswist musste verkehrsbedingt abbremsen.

Dies bemerkte der folgende Kradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf und stürzte im Anschluss mit dem Krad zu Boden.

Der 20-Jährige verletzte sich bei der Kollision und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

