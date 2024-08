Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Sattelzuganhänger entwendet

Mechernich (ots)

Am Montag (5. August) stellte ein Mitarbeiter einer Spedition in der Veynaustraße in Mechernich-Obergartzem fest, dass zwei Sattelzuganhänger entwendet wurden.

Die Sattelzuganhänger befanden sich zuvor auf einem dortigen Firmengelände und wurden im Zeitraum von Freitag (2. August), 18 Uhr, bis Montag (5. August), 7.30 Uhr, entwendet.

Beide Sattelauflieger waren mit Edelstahlrohren im unteren sechsstelligen Euro-Bereich beladen.

An den Aufliegern angebrachte GPS-Tracker wurden durch Unbekannte ausgeschaltet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

