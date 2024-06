Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Migranten kamen bei Deschka und in Görlitz über die Neiße

Deschka, Görlitz (ots)

Am gestrigen Dienstag sind durch die Bundespolizei insgesamt zwölf Migranten aus Afghanistan (Männer im Alter von 19 bis 28 Jahren) aufgegriffen worden. Die Aufgriffe, denen zum Teil Hinweise aus der Bevölkerung vorausgingen, erfolgten fast genau im Zweistundentakt in der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Nachweislich gelangten die betreffenden Personen in der Ortslage Deschka (Gemeinde Neißeaue) und in Görlitz über den Grenzfluss (Neiße) ins Bundesgebiet Inzwischen erfolgte in allen zwölf Fällen die Zurückweisung nach Polen. Erst vor ein paar Stunden waren am heutigen Mittwoch gegen 02.00 Uhr vier Afghanen (21, 21, 23, 28) auf der Zufahrt zur Dienststelle festgestellt worden. Das Quartett befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam.

