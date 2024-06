BPOLI LUD: Geld oder Freiheitsentzug

Görlitz, BAB4 (ots) - Sieben Männer müssen nun mit Post von der Staatsanwaltschaft bzw. vom Ordnungsamt rechnen. Ihnen wird der Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Am Sonntag wurden in dem Zusammenhang ein Syrer (25) auf der Stadtbrücke in Görlitz und zwei Polen (35, 44) auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße angehalten. Der 25-Jährige bewahrte ein Einhandmesser in der Mittelkonsole seines Pkw auf. Der ...

mehr