Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Syrer kamen wohl über den Görlitzer Viadukt

Görlitz (ots)

Gegen 16.00 Uhr stellten Einsatzkräfte in Görlitz, Berliner Straße, zwei syrische Migranten (24, 30) fest. Dem Aufgriff ging der Hinweis eines aufmerksamen Bürgers voraus. Die Syrer gaben später zu Protokoll, dass sie von einem Schleuser mit einem Pkw unmittelbar zum Viadukt an der Neiße gebracht wurden. Den Rest des Weges bis in die Stadt liefen sie den eigenen Angaben nach alleine. Das Duo übernahm eine Erstaufnahmeeinrichtung im Freistaat Sachsen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell