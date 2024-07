Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Pkw gerät in Brand

Selsingen (ots)

Am Dienstagabend kam es aus ungeklärterrew Ursache zu einem Pkw Brand im Selsinger Ortskern. Ein Audi brannte auf einem Parkstreifen vor einem Gastronomiebetrieb an der Hauptstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Selsingen wurde um 21:59 Uhr mit dem Stichwort FK1 Pkw-Brand alarmiert. Mit zwei C-Rohren und unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht. Auch ein Ausbreiten des Feuers durch den ausgetretenen Kraftstoff und ein Ausbreiten in die Kanalisation konnte verhindert werden. Die Polizei Bremervörde nahm die Ermittlungen auf. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Die B71 war im Zuge der ganzen Arbeiten bis in die Nacht gesperrt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell