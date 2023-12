FW-EN: Erneuter Papiercontainerbrand an der Egge

Herdecke (ots) - In der Nacht zu Samstag wurden die Kräfte um 2:09 Uhr zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in den Ortsteil Ahlenberg alarmiert. Bei Eintreffen war ein Tätigwerden nicht mehr erforderlich. Eine Ölspur wurde am Sonntag um 11:38 Uhr aus der Straße "Im Schiffwinkel" gemeldet. Bei Eintreffen konnte nur marginal etwas festgestellt werden. Kein Einsatz für die Feuerwehr. Die Feuerwehr wünscht allen ...

