Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeuge

Kreis Soest (ots)

In der vergangenen Nacht wurde auf dem Autobahnparkplatz "Lohner Klei" in einen LKW eingebrochen. Der Fahrer des LKW rastete auf dem Parkplatz, er bemerkte die Diebe in der Nacht nicht. Die Diebe zerschnitten die Plane des Aufliegers und verschafften sich so Zugang zur Ware. In der vorherigen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit von 18 Uhr bis 7 Uhr, wurde in Anröchte in der Dieselstraße auf einem Firmengelände Kraftstoff aus einem LKW entwendet. Dazu brachen die Diebe den Tankdeckel des Fahrzeugs auf und pumpten den Tank des LKWs leer. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich bereits in der Zeit von Dienstag 17 Uhr bis Mittwoch 18 Uhr in Soest, im Flurschützenweg. Hier wurde ein parkender Transporter eines Handwerkers aufgebrochen. Die Diebe verschafften sich über die Kofferraumtüren Zugang zum Fahrzeug. Sie erbeuteten diverse hochwertige Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell