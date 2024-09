Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Trotz Gegenverkehr überholt

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Montag bei Bad Boll.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 45-Jährige kurz nach 7 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes AMG auf der L1214 von Bad Boll in Richtung Bezgenriet. Kurz nach dem Ortsausgang setzt der Mercedes-Fahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger an. Als sich der Mercedes auf Höhe des Gespanns befand, erkannte der Fahrer ein entgegenkommendes Auto. In dem VW Golf war eine 54-Jährige unterwegs. Die Frau fuhr in Richtung Bad Boll. Um einen Unfall zu vermeiden, bremsten die VW-Fahrerin und auch der 41-Jährige im MAN-Laster ihre Fahrzeuge fast bis zum Stillstand ab. Beide Fahrenden wichen nach rechts auf das Seitenbankett aus. Der Mercedes-Fahrer gab Gas, um noch vor dem Lkw-Zug einzuscheren. Dabei streifte der Mercedes mit der Beifahrerseite die linke Seite des Führerhauses vom MAN. Nach dem Unfall fuhren der Mercedes und das Lkw-Gespann weiter nach Bezgenriet. Sie meldeten den Vorfall der Polizei. Auch die 54-Jährige fuhr zunächst weiter und erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie sucht nun weitere Zeugen zu dem gefährlichen Überholmanöver mit anschließendem Unfall. Bei dem zog sich die 54-Jährige leichte Verletzungen zu, nachdem sie in einer Schrecksekunde nach rechts ausgewichen war und ihr Fahrzeug abrupt abbremsen musste. Die Polizei schätzt der Schaden an dem noch fahrbereiten Mercedes auf ca. 5.000 Euro, den am MAN auf rund 1.000 Euro. Auf den 45-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Seinen Führerschein durfte er behalten.

++++1869065

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell