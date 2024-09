Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht mehr fahrtauglich

Unter dem Einfluss von Medikamenten stand am Montag in Heidenheim ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Der 82-Jährige fuhr kurz nach 21 Uhr im Hermann-Mohn-Weg. Während der Fahrt kam er mit seinem Nissan nach links und stieß gegen einen geparkten Opel. Darin saßen mehrere Personen. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Sie werden selbstständig bei Bedarf einen Arzt aufsuchen. Bei der Aufnahme des Unfall gab der Unfallfahrer gegenüber der Polizei an, Schmerzmittel genommen zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen ordnete diese eine Blutprobe an. Die soll nun klären, ob der Mann durch die Schmerzmittel nicht mehr in der Lage war, ein Auto zu fahren.

