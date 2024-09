Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Starker Rauch führt zu Feuerwehreinsatz

Bei der Wiederinbetriebnahme eines Kamins kam es am Montag in einem Haus in Nellingen zu einer Rauchentwicklung.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr wurde der Feuerwehr starker Rauch in einem Haus in der Obere Gasse gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten an und überprüften das mehrgeschossige Gebäude. Dabei stellten sie fest, dass sich bei der Wiederinbetriebnahme des Holzofens wohl Ablagerungen entzündeten. Nach dem die Feuerwehr den Kamin überprüft und die Wohnungen samt Treppenhaus gelüftet hatten, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Räume. Verletzt wurde niemand und ein Schaden entstand auch nicht.

