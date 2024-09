Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Weilheim Teck/A8 - Zu schnell im Regen

Am Montag verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Auto auf der A8.

Ulm (ots)

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem Tesla in Richtung München. Auf Höhe Holzmaden, bei km 170, herrschte Aquaplaning. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Das Elektroauto prallte in die Mittelschutzplanken. Der Einschlag war wohl sehr heftig, da die komplette Fahrzeugfront stark eingedrückt wurde. Dennoch schaffte es das Fahrzeug bis zu einem sicheren Abstellort abseits der Autobahn. Der 59-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Der beschädigte Tesla musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro, den an den Leitplanken auf rund 600 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

