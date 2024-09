Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Von der Straße abgekommen

Am Montag landete bei einem Unfall bei Berkheim ein Transporter im Acker.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr war ein 25-Jähriger auf der K7583 von Berkheim in Richtung Erlenmoos unterwegs. Weil er in einem kurzen Moment unachtsam war, kam der Paketfahrer mit seinem Mercedes-Lkw nach links von der Straße ab. Der Transporter landete in einem Kartoffelacker und kippte auf die rechte Seite. Glücklicherweise blieb der 25-Jährige unverletzt. Das Lieferfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschlepper geborgen werden. Die Polizei Ochsenhausen ermittelt nun, wie es zum Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 15.000 Euro. Ob ein Flurschaden entstand ist, muss noch ermittelt werden.

