Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Roller entwendet

Am Donnerstag stahl ein Unbekannter in Geislingen a.d. Steige einen Motorroller. Der konnte am Sonntag "ausgeschlachtet" wieder aufgefunden werden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, parkte der Roller der Marke Alpha Products in der Adlerstraße. In einem Hinterhof stand das Zweirad unverschlossen. Das sah der Dieb und schob den Roller vom Hof. Am Sonntagnachmittag stellte die Besitzerin ihr Gefährt an einem Fahrradständer am Kirchplatz fest. An dem Roller waren von dem Dieb zahlreiche Fahrzeugteile abgeschraubt und sozusagen "ausgeschlachtet" zurückgelassen worden. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro.

