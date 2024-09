Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Gartenhütte aufgebrochen

Beute machten Einbrecher zwischen Samstag und Sonntag in Kuchen.

Ulm (ots)

Zwischen 19.30 Uhr und 12 Uhr hatten es Unbekannte auf eine Gartenhütte in Ebersteinach abgesehen. Dort brachen sie gewaltsam das Vorhängeschloss der Tür auf und gelangten so in die Hütte. Im Innern stahlen sie eine Kettensäge der Marke Stiehl, einen Rasentrimmer der Marke Bosch und einen Akkuschrauber der Marke Metabo. Außerdem nahmen sie einen Trennschleifer mit. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1769802 (BK)

Teresa Luntz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell