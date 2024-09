Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Kontrolle verloren

Nach einem Fahrfehler fuhr eine 15-Jährige am Samstag eine Böschung hinunter.

Ulm (ots)

Die 15-Jährige fuhr im ihrem Aixam Miniauto gegen 16.15 Uhr in der Weiherstraße. Nach einem Fahrfehler kam sie nach links von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinunter. Am Ende der Böschung überschlug sich das Auto und landete auf den Rädern. Mit leichten Verletzungen kam die 15-jährige Fahrerin in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem total beschädigten Auto schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

+++++++ 1765485 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell