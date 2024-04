Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.04.2024.

Einladung von Medienvertreterinnen und Medienvertretern.

Am 27.04.2024 findet in der Kernzeit von 14:00-15:30 Uhr die 35. Motorradgedenkfahrt zur Andacht an die in 2023 verunglückten Bikerinnen und Biker in die St. Martini Kirche in Braunschweig statt.

Auch in diesem Jahr haben sich Schülerinnen und Schüler der BBS Fredenberg bereiterklärt und die Holzkreuze gefertigt, welche an die verunglückten Motoradfahrenden erinnern sollen.

Wir möchten Sie herzlich am 24. April 2024 um 13:00 Uhr zur BBS Fredenberg (Haupteingang), Hans-Böckler-Ring 18, 38228 Salzgitter, zur Übergabe der Kreuze einladen.

Über Ihr Erscheinen würden wir uns sehr freuen.

