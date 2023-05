POL-MS: Drei Fahrzeuge von Firmengelände entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (16.05., 3:05 Uhr) haben Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Juweliers am Prinzipalmarkt beschädigt. Die Unbekannten schlugen mit einem Gegenstand auf die Scheibe ein, wodurch diese zersplitterte. Den Tätern gelang es jedoch nicht, ein Loch in das Sicherheitsglas zu schlagen und sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. ...

