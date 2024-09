Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auto überschlägt sich

Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Sonntag bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr auf der B30. Der 67-Jährige fuhr in Richtung Biberach. Aus bislang unbekannter Ursacher geriet der Fahrer des VW Polo nach rechts von der Straße ab. Danach geriet das Auto auf eine Leitplanke und rutschte dort mehrere Meter entlang, bis es sich überschlug. Der VW kam auf dem Dach auf der B30 zum Liegen. Mit leichten Verletzungen kam der Fahrer in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr die B30 komplett an der Unfallstelle. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1770132 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell