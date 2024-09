Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Von der Unfallstelle geflüchtet

Am Sonntag kümmerte sich ein Autofahrer nicht um den Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer von Schemmerhofen in Richtung Aßmannshardt. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab und fuhr über den Grünstreifen. Danach kam das Auto zurück auf die Straße und geriet ins Schleudern. Rechts neben der Fahrbahn beschädigte der Nissan einen Baum und dann eine kleine Grundstücksmauer. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten. Ebenso blieb ein Fahrzeugteil des Nissan am Unfallort zurück. Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher aufgenommen. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

