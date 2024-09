Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Falsch überholt

Einen abbiegenden Traktor überholte ein 61-Jähriger am Sonntag bei Giengen.

Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem John Deere Traktor von Giengen in Richtung Oggenhausen. An einer Linksabbiegespur wollte er ordnungsgemäß nach links in einen Feldweg abbiegen. Von hinten kam ein 61-Jähriger mit seinem VW. Trotz durchgezogener Mittellinie wechselte der VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und wollte den Traktor links überholen. Weiterhin hätte der 61-Jähriger regulär auf seiner Fahrspur rechts am Traktor vorbeifahren können. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro. Der 61-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

