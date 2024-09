Ulm (ots) - Zwischen 19.30 Uhr und 12 Uhr hatten es Unbekannte auf eine Gartenhütte in Ebersteinach abgesehen. Dort brachen sie gewaltsam das Vorhängeschloss der Tür auf und gelangten so in die Hütte. Im Innern stahlen sie eine Kettensäge der Marke Stiehl, einen Rasentrimmer der Marke Bosch und einen ...

mehr