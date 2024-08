Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt durch Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am frühen Sonntag Morgen sollte ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw VW in der Sonneberger Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als dieser jedoch den Streifenwagen in seinem Rückspiegel bemerkte, hielt dieser nicht an, sondern beschleunigte und versuchte mit rücksichtsloser Fahrweise zu entkommen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte er letzten Endes durch die eingesetzten Polizeibeamten gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Ein bei diesem durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Wert von 1,17 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun gleich wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten.

