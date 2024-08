Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit zahlreichen Feststellungen

Probstzella/ Unterloquitz (ots)

Sowohl am Donnerstagvormittag als auch am Nachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der B85 zwischen Unterloquitz und Hockeroda durchgeführt. Am Vormittag gab es bei mehr als 900 gemessenen Fahrzeugen in Richtung Hockeroda 108 Geschwindigkeitsverstöße. Bei erlaubten 50 km/h war der schnellste Fahrer mit 84 km/h unterwegs- der Großteil der Verstöße war im Verwarngeldbereich angesiedelt. Auch am Nachmittag wurden viele Temposender ertappt. In ebendieser Fahrtrichtung wurde mehr als 600 Fahrzeuge überprüft, wovon es in 82 Fällen zu Geschwindigkeitsverstößen kam. Der Großteil war im Verwarngeldbereich angesiedelt, die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 88 km/h. Im Laufe des Tages wurden insgesamt drei Fahrer erfasst, die mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell