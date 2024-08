Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.40 Uhr, befuhr der 36-jährige Fahrer eines LKW in Rudolstadt die Sigismundstraße in Richtung Bayreuther Platz. Hier beachtete er die vorfahrtsberechtigte 30-jährige Radfahrerin nicht und stieß mit dieser zusammen. Die Frau zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Im Radanhänger befanden sich die beiden Kleinkinder der 30-Jährigen, diese wurden zwar vorsorglich medizinisch untersucht, schienen aber glücklicherweise unverletzt zu sein.

