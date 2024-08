Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Abnehmen von Wahlplakaten

Probstzella/ Landkeis Saalfeld- Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden durch zwei namentlich bekannte Personen aus bislang unbekannter Ursache in einem Ortsteil Probstzellas Plakate der AfD-Fraktion entfernt Bei einer der Personen handelt es sich um einen Amtsträger der Gemeindeverwaltung Probstzella. In den sozialen Medien kursieren seit gestern von dieser Handlung Videos und Bilder. Durch die betroffene Partei wurde inzwischen eine Strafanzeige erstattet, welche gegenwärtig in der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geprüft und bearbeitet wird. Die besagten Plakate wurden wieder an die Eigentümer herausgegeben. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Angaben zu den Hintergründen und Umständen gemacht werden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell