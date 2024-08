Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Wurzbach (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.25 Uhr, befuhr der 56-jährige Radfahrer in Wurzbach die Heberndorfer Straße. Aus bisher unbekannter Ursache kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

