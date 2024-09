Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Mit Schlagring und Drogen unterwegs

Anzeigen erwarten nun einen 18-Jährigen nach einer Kontrolle am Montag in Laupheim.

Ulm (ots)

Kurz vor Mitternacht kontrollierte die Polizei den jungen Mann am Westbahnhof in Laupheim. Dabei stellten sie fest, dass der 18-Jährige einen Schlagring dabei hatte. Der war in der Jackentasche verstaut. Die Beamten stellten den Gegenstand sicher, denn ein Mitführen eines solch gefährlichen Gegenstandes ist nach dem Waffengesetz verboten. Außerdem hatte der 18-Jährige ein Tütchen mit einer geringen Menge Amphetamin bei sich. Auch die Drogen stellte die Polizei sicher. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

