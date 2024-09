Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Zu dicht aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhren die drei beteiligten Autos auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Verkehrsbedingt musste der Verkehr abbremsen. Eine 27-Jährige fuhr zu dicht auf das vordere Fahrzeug auf und konnte nicht mehr anhalten. Mit ihrem Opel krachte sie in das Heck eines Audi. Den schob es wiederum auf einen davor befindlichen Skoda. Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin, sowie der 55-jährige Audi Fahrer und dessen 53-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Opel und Audi schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Am Skoda entstand augenscheinlich kein Schaden.

