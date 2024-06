Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Montag, den 17.06.2024, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen im Bereich des Aloys-Nesseler-Platzes in Bexbach. Zur Tatzeit parkte die Geschädigte ihren silbernen BMW in der Schwalbengasse und verließ danach für wenige Minuten ihr Fahrzeug. In dieser Zeit kollidiert ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Heck des BMW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell