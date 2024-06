Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Tageseinnahmen auf dem Altstadtfest in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 16.06.2024 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 00:20 Uhr, kam es im Rahmen des Altstadtfestes in Blieskastel im Bereich des Paradeplatzes zu einem Diebstahl aus einem Verkaufsstand. Hierbei griff ein bislang unbekannter Täter an dem Verkaufsstand durch den Thekenbereich (aufgestapelte leere Weinkisten) hindurch und entnahm aus einem dahinterstehenden Rucksack eine Geldmappe mit ca. 3000 EUR an Tageseinnahmen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

