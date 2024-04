Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.04.2024

Goslar (ots)

Räuberischer Diebstahl

Goslar. Am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann einen Discounter in der Carl-Zeiß-Straße und entwendete mehrere Flaschen Spirituosen aus einem Regal. Bei der Tatausführung wurde der Mann beobachtet und hinter dem Kassenbereich angesprochen. Hierbei schlug er um sich und verletzte einen 62-jährigen Mitarbeiter und einen 72-jährigen Kunden, welcher zu Hilfe eilte, leicht. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann wird beschrieben als ca. 160 cm groß, dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke. Er soll deutsch mit arabischem Dialekt gesprochen haben. Das Diebesgut und ein mitgeführter schwarzer Rucksack wurden am Tatort zurückgelassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl nach Scheinkauf

Goslar. Am Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 83-jährigen Frau im Stadtteil Georgenberg und gab an, Schallplatten kaufen zu wollen. Daraufhin wurde er in die Wohnung gelassen und entwendete in einem unbeobachteten Moment Wertgegenstände aus dem Schlafzimmer der Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Der Täter wird von der Frau als braungebrannt beschrieben und auf 25-30 Jahre alt geschätzt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

