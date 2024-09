Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich in der Ulmer Straße. Kurz vor 13 Uhr geriet die 17-Jährige mit ihrer Suzuki in einer leichten Rechtskurve zu weit nach links. Am Kurvenausgang verlor sie die Kontrolle und geriet ins Grün der Mittelinsel auf Höhe Vordere Kanalstraße. Das Motorrad rutschte über die ...

mehr