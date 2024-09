Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrfehler führt zu Unfall

Nicht mehr unter Kontrolle hatte eine 17-Jährige ihr Motorrad am Sonntag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich in der Ulmer Straße. Kurz vor 13 Uhr geriet die 17-Jährige mit ihrer Suzuki in einer leichten Rechtskurve zu weit nach links. Am Kurvenausgang verlor sie die Kontrolle und geriet ins Grün der Mittelinsel auf Höhe Vordere Kanalstraße. Das Motorrad rutschte über die Gegenfahrbahn. Zum Unfallzeitpunkt kam kein Gegenverkehr. Bei dem Sturz erlitten die Fahrerin und ihre 15-jährige Sozia leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

