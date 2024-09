Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Einbrecher macht Beute

Am Sonntag Abend ereignete sich ein Einbruch in Bad Boll.

Ulm (ots)

Zwischen 18.40 und 20.20 Uhr brach ein Unbekannter eine Terassentür und ein Fenster an dem Haus in der Badstraße auf. Im Innern fand er Schmuck und Bargeld, welches er mitnahm. Unerkannt verschwand der Einbrecher wieder. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges in der Badstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07161/93810 bei der Polizei Uhingen zu melden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

