POL-UL: (UL) Schelklingen - Kontrolle verloren

Auf der Seite landete ein Renault am Sonntag bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Die 18-Jährige fuhr von Schelklingen in Richtung Hausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam die junge Frau auf einem geraden Teilstück nach rechts von der Straße ab. Der Renault blieb in einem Graben hängen und drehte sich. Danach prallte das Auto gegen eine Böschung und kippte um. Auf der Fahrerseite blieb der Renault liegen. Die Feuerwehr trennte das Dach von dem Fahrzeug ab, damit die Frau geborgen werden konnte. Sie kam mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1864929(TH)

