Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu einem Vorfall am 08.08.2024. An diesem Donnerstag bog ein 15-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seiner Simson von der Straße 'Dreifuß' in die Marlishäuser Straße ab. Danach näherte sich von hinten ein schwarzer Pkw, vermutlich ein Dacia mit getönten Scheiben, und kam auf den Jugendlichen sehr schnell zugefahren. Der unbekannte Fahrer soll ihn derart bedrängt und gehupt haben, dass der Jugendliche sich erschreckte und zu Fall kam. Der Junge verletzte sich und blieb auf der Fahrbahn zunächst liegen. Der unbekannte Fahrer und sein ebenfalls männlicher Insasse sei an dem 15-Jährigen langsam vorbei gefahren, etwas zu gerufen und die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen haben. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder Hinweise zu dem Fahrer geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0204952/2024 entgegengenommen. (ah)

