Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024, ereignete sich gegen 18.25 Uhr ein Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in der Straße 'Am Feld'. Der unbekannten, männlichen Person war es gelungen unbemerkt den Markt zu betreten und unter Vorhaltung eines Messers, Bargeld aus der Kasse zu entwenden. Zur genauen Höhe des Bargeldes liegen noch keine Informationen vor. Der Täter soll dunkel bekleidet gewesen sein und soll den Markt nach der Tat in Richtung eines Einkaufsmarkts verlassen. Zur Tatausführung hatte der Täter eine Oberbekleidung mit Kapuze und ein Tuch, zur Verdeckung der Gesichtspartie, getragen. Erkennbar war, dass der Täter leicht rötliche Haare hatte. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben. Insbesondere wird ein männlicher Kunde gesucht, der unmittelbar vor der Tat noch im Markt eingekauft hat und eine Kundin, welche direkt nach der Tat den Markt betreten hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 unter der Bezugsnummer 0226735/2024 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell