FW-WRN: Bundesweiter Warntag am 12. September 2024

Am Donnerstag, den 12. September 2024 werden um 11:00 Uhr in der ganzen Bundesrepublik Deutschland die vorhandenen Sirenen ausgelöst, um diese für den Ernstfall zu testen und auch um die Bevölkerung für diese Art der Warnung zu sensibilisieren. Ebenfalls werden an diesem Tag die Warn-Apps "NINA" und "KATWARN" per Push-Benachrichtigung den Alarm mit einer Warnmeldung begleiten. Gleichzeitig erhalten alle empfangsbereiten Mobiltelefone eine Warnmeldung über "Cell Broadcast".

Im Kreis Unna ist die Kreisleitstelle in Unna der Warnmultiplikator, die unter anderem die Warn-App "NINA" und die vorhandenen Sirenen in den Kreisangehörigen Kommunen auslöst.

Die Sirenentöne haben folgende Bedeutung:

- An- und abschwellender Ton, eine Minute lang, Bedeutung: Warnung! Radio einschalten, auf Durchsagen achten, Informationen über das Internet einholen - Dauerton, eine Minute lang, Bedeutung: Entwarnung - Dauerton mit zwei Unterbrechungen: Alarmierung der Feuerwehr

Am Donnerstag werden ab 11 Uhr die Sirenen wie folgt ertönen:

- Dauerton, eine Minute lang, Bedeutung: Entwarnung - An- und abschwellender Ton, eine Minute lang, Bedeutung: Warnung! Radio einschalten, auf Durchsagen achten, Informationen über das Internet einholen - Dauerton, eine Minute lang, Bedeutung: Entwarnung

Da es sich um einen wiederkehrenden Probealarm handelt anbei noch ein klarer Appell an die Bürgerinnen und Bürger: Bitte rufen Sie nicht aus Neugier den Notruf unter der 112 oder der 110 an, um sich zu erkundigen, was der Grund für die Warnung ist!

