FW-WRN: Einsatzreiches Wochenende für die Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne

An diesem Wochenende wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu insgesamt 8 Einsätzen alarmiert.

23.08.2024 > 20:58 Uhr - 21:20 Uhr

TH_1 - LZ3 - Wasser im Keller Am Freitagabend wurde der Löschzug 3 Stockum um 20:58 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Wasser im Keller" in den Nußweg in Werne-Stockum alarmiert. Vor Ort war aufgrund zu geringer Wassermengen kein Einsatz der Feuerwehr notwendig. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-GW-ÖL-1]. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 21:20 Uhr gemeldet werden.

23.08.2024 > 23:07 Uhr - 23:45 Uhr

FEUER_1 - LZ1 - brennt Mülltonne Am späten Freitagabend wurde der Löschzug 1 Mitte um 23:07 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt Mülltonne" in die Straße Beckingshof in Werne-Mitte alarmiert. Vor Ort brannten zwei Papiertonnen in voller Ausdehnung. Ein Trupp ist unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vorgegangen und konnte eine Ausbreitung auf andere Müllbehälter verhindern. Abschließend wurde der Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert und einzelne Glutnester wurden abgelöscht. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1] und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 23:40 Uhr gemeldet werden.

24.08.2024 > 04:45 Uhr - 06:30 Uhr

TH_1 - LZ1 - Wasserrohrbruch auf der Straße // Keller läuft schon voll In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde der Löschzug 1 Mitte um 04:45 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Wasserrohrbruch auf der Straße // Keller läuft schon voll" in den Nibelungenring in Werne-Mitte alarmiert. Vor Ort kam es zu einem Rohrbruch unterhalb des Gehwegs. Die Wassermengen liefen bereits aufgrund der abschüssigen Lage in einen Keller eines angrenzenden Wohnhauses. Es wurde die Tauchpumpe vorgenommen, um weitere Sachgüter zu schützen und den Keller von den Wassermengen zu befreien. Der Energieversorger kümmerte sich um das Abschieber der Wasserleitung. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-HLF20-1], sowie der Energieversorger Gelsenwasser. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 06:30 Uhr gemeldet werden.

24.08.2024 > 10:15 Uhr - 10:40 Uhr

TH_TÜR - LZ3 - hilflose Person hinter Tür Am Samstagmorgen wurde der Löschzug 3 Stockum um 10:15 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_TÜR - hilflose Person hinter Tür" in die Bockumer Straße in Werne-Horst alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Tür bereits eigenständig durch den Patienten geöffnet, sodass kein Eingreifen der Feuerwehr mehr notwendig war. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 10:40 Uhr gemeldet werden.

24.08.2024 > 18:53 Uhr - 19:45 Uhr

FEUER_3 - LdF - LZ1 - ausgelöster Heimrauchmelder Am Samstagabend wurden die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug 1 Mitte um 18:53 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - ausgelöster Heimrauchmelder" in die Straße Eick in Werne-Mitte alarmiert. Vor Ort war akustisch ein Rauchmelder wahrzunehmen, allerdings war keine Brandkenngröße (Feuer oder Rauch) von außen ersichtlich. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und es wurde sich über ein auf kipp stehendes Fenster Zugang zur Wohnung verschafft. Der Rauchmelder wurde deaktiviert und es konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 19:45 Uhr gemeldet werden.

25.08.2024 > 05:38 Uhr - 06:10 Uhr

FEUER_1 - LZ1 - brennen Mülltonnen Am frühen Sonntagmorgen wurde der Löschzug 1 Mitte um 05:38 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennen Mülltonnen" in die Vinzenzstraße in Werne-Mitte alarmiert. Vor Ort brannte eine Mülltonne an einer Hausfassade. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung auf die Hausfassade verhindert werden. Der Bereich wurde abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert und einzelne Glutnester wurden abgelöscht. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-HLF20-1] und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 06:10 Uhr gemeldet werden.

25.08.2024 > 06:11 Uhr - 06:45 Uhr

FEUER_1 - LZ1 - brennt Mülltonne Noch auf der Rückfahrt wurden die Einsatzkräfte von der Leitstelle über Funk mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt Mülltonne" in die Claus-von-Stauffenberg-Straße in Werne-Mitte alarmiert. Bei Eintreffen war das Feuer bereits durch einen Anwohner gelöscht worden. Die Feuerwehr kontrollierte den Müllbehälter auf Glutnester und hat Nachlöscharbeiten vorgenommen. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-HLF20-1] und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 06:45 Uhr gemeldet werden.

25.08.2024 > 14:11 Uhr - 16:10 Uhr

TH_1 - LdF - LZ1 - LG4 - Verkehrsunfall // zwei Verletzte // auslaufende Betriebsstoffe Am Sonntagmittag wurden der Löschzug 1 Mitte und die Löschgruppe 4 Holthausen gegen 14:11 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Verkehrsunfall // zwei verletzte Personen // auslaufende Betriebsstoffe" in die Münster Straße in Werne-Holthausen alarmiert. Vor Ort ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW gekommen. Ein PKW ist auf der Seite im Graben zum stehen gekommen. Die Insassen der PKW konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen und wurden bei Eintreffen bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und klemmte sicherheitshalber die Fahrzeugbatterien ab. Ebenfalls wurde die Fahrbahn gereinigt. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 4-LF10-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 16:10 Uhr gemeldet werden.

