Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - brennt Garage in einer Garagenreihe

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Um 16:44 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "Feuer_2: brennt Garage in einer Garagenreihe" in die Käthe-Kollwitz-Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt teilte die Leitstelle dem ersten Löschfahrzeug mit, das die Zufahrt zum Garagenhof über die Franz-Marc Straße zu erfolgen habe. Die Erkundung ergab einen Kleinbrand in einer Garage. Es wurde ca. 100 Meter B-Leitung gelegt, da das Löschfahrzeug für die Enge Zuwegung in dem Baugebiet nur mit Zeitverzug hätte näher am Brandort positioniert werden können. Durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Vermutlich durch einen Unkrautbrenner wurde vor der Garage unsachgemäß Unkraut entfernt, welcher dann im inneren Gegenstände in Brand setzte. Die Gegenstände im inneren der Garage bzw. direkt am Garagentor wurden erheblich beschädigt. Parallel der ersten Löschmaßnahmen wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und ein Lüfter zwecks Entrauchung in Stellung gebracht. Der Löschzug 1 konnte mit den 11 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen nach der Kontrolle von Garage und Umgebung mit der Wärmebildkamera wieder Einrücken. Um 17:20 Uhr war der Einsatz beendet. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr nochmal darauf hin, dass die Verursachung von Schäden, die durch Unkrautbeseitigung per Gasbrenner verursacht werden, im Falle eines Falles als grob fahrlässig ausgelegt werden können. Jedes Jahr fallen dieser Art der vermeintlich einfachen Beseitigung von Unkraut Hecken, Carports, Gartenhütten etc. zum Opfer. Auch das Überschlagen von Flammen in Wohnbereiche kann durch die Feuerwehr oft nur mit Mühe verhindert werden, weil entsprechend der Jahreszeit viele Fenster der Häuser geöffnet sind. Daher empfiehlt die Feuerwehr, vom Einsatz solcher Brenner grundsätzlich abzusehen und konventionelle Arten der Unkrautbeseitigung zu bevorzugen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell