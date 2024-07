Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Feuerwehr Werne verabschiedet Gerätewart Norbert Schröer in den wohlverdienten Ruhestand

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Eine besondere Überraschung erlebte heute Morgen unser langjährige Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Werne Norbert Schröer.

Eine Abordnung der Feuerwehr holte ihn sichtlich überraschend mit einem Feuerwehrfahrzeug zu seinem letzten Dienst aus seinem Wohnort Stockum ab.

Nach der Ankunft an der Feuerwache in der Werner Innenstadt wurde bei einem gemeinsam bei Kaffee und belegten Brötchen in Erinnerungen an die vergangenen Jahre geschwelgt.

Norbert blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Zunächst beim Bauhof der Stadt Werne in der Werkstatt tätig, wechselte er vor knapp 16 Jahren zur Freiwilligen Feuerwehr Werne, wo er seitdem als Gerätewart einen unverzichtbaren Beitrag leistete. Seine fachkundige Betreuung bei Beschaffung und Auslegungen von Einsatzfahrzeugen und Instandhaltung der Ausrüstung waren maßgeblich für die Einsatzbereitschaft und Sicherheit der Feuerwehrleute verantwortlich.

Die Freiwillige Feuerwehr Werne dankt ihm für seine jahrelange Treue und seinen unermüdlichen Einsatz. Der Abschied fällt schwer, doch wir wünschen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell