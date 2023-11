Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Marxstraße (27.11.2023)

Rottweil (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ist auf der Marxstraße ein Unfall passiert, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro entstanden ist. Ein 54-jähriger Fahrer eines Lastwagens der Marke Mercedes war auf der Marxstraße in Richtung Königstraße unterwegs und ordnete sich an der Kreuzung zur Königstraße auf der Linksabbiegespur ein. Als die Ampel auf "Grün" umschaltete, fuhr der Mann auf die Rechtsabbiegespur und prallte mit einem BMW einer 61 Jahre alten Frau zusammen, die auf der Rechtsabbiegespur fuhr, um in die Königstraße abzubiegen. Der nicht mehr fahrbereite BMW, an dem ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Lastwagen schätzte die Polizei auf etwa 500 Euro.

