LPI-GTH: Junger Mann unter Drogen und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Arnstadt (ots) - Unbekannte öffneten gestern in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen VW und entwendeten eine darin befindliche Tasche. Das Fahrzeug war auf einem Platz in der Straße 'Am alten Gericht' abgestellt. Die Polizei rät dringend, keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Es werden Zeugenhinweise gesucht. Diese werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0235473/2024 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

